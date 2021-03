Teatro in Fiera e il "mare recuperato". Bello ma non si torna indietro, Mega spiega il nuovo progetto

Il futuro dell’ex Fiera ha riacceso nei messinesi emozioni e stupore. La demolizione dello storico Teatro ha restituito l’immagine dello Stretto di Messina dal viale della Libertà. Le macerie di uno spazio abbandonato hanno regalato suggestioni inaspettate, una bellezza nascosta per troppo tempo e oggi ritrovata. In queste ore continuano a moltiplicarsi le voci di chi vorrebbe quello spazio libero, aperto alla città, senza nuovi muri. La strada però sembra ormai tracciata. C’è un progetto dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto che prevede la costruzione di un nuovo edificio al posto dell’ex teatro appena buttato giù. Un progetto che ha preso il via proprio con le demolizioni di questi giorni. Tornare indietro è un’ipotesi che il presidente Mario Mega esclude totalmente. Assicura che sarà una struttura anche al servizio della città. Nessuna nuova muraglia, niente cancelli e barriere. Per il presidente sicuramente ci sono i margini per dei miglioramenti, ma non si potrà stravolgere quanto già approvato e appaltato. Non solo ex teatro però. Mega guarda all’intera area fieristica e al lungomare del futuro, da viale Boccetta a viale Annunziata.

