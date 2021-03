Vaccini a Messina, in campo anche l'esercito. Si accelera su tutti i fronti VIDEO

L'esercito scende in campo ancora una volta in questa lotta alla pandemia e intende fare la sua parte anche con la somministrazione dei vaccini. Intanto si è iniziato da qualche giorno con i militari. A Messina, al Dipartimento Militare di Medicina Legale in viale Europa, è stato allestito un punto vaccinale in ausilio al laboratorio per la somministrazione e la processazione dei tamponi. Oggi siamo entrati nel presidio che molto probabilmente presto sarà di ausilio anche per la sanità civile.

