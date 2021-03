Nessun conferimento nella discarica di contrada Grotte San Giorgio, a Lentini, in provincia di Siracusa, dalla fine di aprile. Il sito, nel quale conferisce anche la città metropolitana di Messina, sta esaurendo la sua capienza per accogliere i rifiuti solidi urbani non pericolosi. Lo hanno comunicato gli amministratori nominati dal Gip di Catania dopo il sequestro del sito nello scorso giugno della Sicula Trasporti, la società proprietaria della struttura.

© Riproduzione riservata