Passaggio del testimone oggi all'Asp per l'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid. Marzia Furnari lascia ad Alberto Firenze igienista 50enne di Trapani, primo commissario per l'emergenza Covid in Sicilia a Sciacca e Ribera ed oggi aMessina per continuare il percorso intrapreso dal suo predecessore. La conferenza stampa alla presenza del direttore generale facente funzione Dino Alagna.

