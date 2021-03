Fiera di Messina, il padiglione 7a sarà pronto in tempi record. Immagini dal cantiere

“In una settimana sarà ultimato il primo, mentre per il 7b servirà ancora qualche giorno - sostiene Alagna - è stata fatta l’impermeabilizzazione, revisionato l’impianto d’illuminazione (che prevede neon in caso di emergenza), predisposti bagni (anche per persone diversamente abili), quasi ultimata la posa della pavimentazione, e nei prossimi giorni verranno collocati i 44 moduli box che materialmente ospiteranno le vaccinazioni, compresi di linea internet per poter mettere tutti i dati in rete in tempo reale".

