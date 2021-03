L'assessorato alla Salute non conferma nel ruolo di commissario Covid Marzia Furnari che va a dirigere e a coordinare la rete ospedaliera della Sicilia. Funzioni in mano all'attuale manager Alagna in attesa del sostituto. Intanto si continua a spron battuto a vaccinare i soggetti previsti in questa fase. Al Papardo arriva una centenaria. In Fiera si accelera sull'allestimento del grande centro Hub.

