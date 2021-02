Preoccupazioni e qualche polemica nella prima fase delle vaccinazioni riservate al mondo della scuola.

La piattaforma non include i dirigenti scolastici, i lavoratori del conservatorio e accademia delle belle arti, e gli insegnanti e gli ata che lavorano al nord e hanno tenuto la residenza a Messina. La Regione assicura: piattaforma in aggiornamento in pochi giorni. L'Asp di Messina ha già costituito un form per i presidi.

