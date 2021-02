Messina, prosegue la campagna vaccinale. Le interviste al Dott. Pollicino ed a due insegnanti

Prosegue la campagna vaccinale a Messina. A fare il punto della situazione il medico vaccinatore Antonio Pollicino:

"Il vaccino può cambiarci la realtà. Ho sempre avuto grande fiducia e so l'importanza dei vaccini soprattutto per quanto riguarda l'età evolutiva. I vaccini che abbiamo iniziato a fare dal 3 gennaio sono vaccini sicuri ed abbiamo avuto già la possibilità di verificare con i seriologici che abbiamo livelli di immunità molto alti. Vorrei rassicurare che questi vaccini non hanno mai dato problematiche di reazioni allergiche, soltanto bisogna stare attenti nelle persone che hanno malattie infiammatorie acute. Bisogna fare in fretta perchè il virus ha le sue mutazioni e dobbiamo cercare di vaccinare la maggior parte della popolazione".

Hanno iniziato a vaccinarsi anche gli insegnanti: ecco le dichiarazioni di due docenti alle quali è stata somministrata la prima dose:

"Consiglio a tutti di farlo, ogni giorno temo il contagio e preferisco fare il vaccino. E' funzionato tutto alla perfezione con puntalità"

"Sono davvero felice - ha aggiunto un'altra insegnante - oggi è veramente un giorno da ricordare perchè mi sento già contenta di un risultato raggiunto. Sono felice per me, la mia famiglia, i miei alunni della scuola "Vittorini". Non c'è altra strada, dobbiamo vaccinarci tutti al più presto, consiglio a tutti, soprattutto a chi lavora con i ragazzi, di farlo. Non ci sono effetti collaterali. Ora a maggio faremo la seconda dose".

