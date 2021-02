Mario Biondi punta il microfono sulle baracche a Messina

"Una vergogna che esistano ancora le baracche nel 2021”.

Mario Biondi a Scirocco accende i riflettori sul risanamento e chiede a tutt'Italia di aiutare gli abitanti delle 88 baraccopoli ad uscire da questa incredibile condizione”. Presentato in anteprima il videoclip del brano “Show some compassion”.

Mostra un poco di compassione. Un click sul brano potrebbe tenere accesa la speranza. Biondi si è detto pronto, quando le ordinanze lo consentiranno, a tenere un concerto al Teatro Vittorio Emanuele assieme agli artisti che hanno partecipato al brano per dar forza all'iniziativa e portare altri fondi.

