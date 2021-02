Messina, al via i vaccini per i docenti: si viaggerà a un ritmo di oltre 300 al giorno

A Messina e provincia oggi prende il via la vaccinazione con Astrazeneca, riservata alle forze dell'ordine e ai docenti messinesi nella sede dell'ex Mandalari, sul viale Giostra. "In città potranno essere effettuati circa 300 vaccini al giorno" come spiega Alfina Rossitto, direttore Uoc assistenza farmaceutica territoriale dell'Asp. "Finalmente può vaccinarsi anche il personale scolastico - commenta Santo Letterio Scarfì, insegnante di Lettere all'istituto comprensivo "Boer-Verona Trento" - speriamo che sia l'inizio di un nuovo corso".

