Cassintegrati a Messina, l'allarme dei sindacati: "Le aziende, talvolta, ci marciano"

I segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil commentano i dati diffusi dall'Inps di Messina sulla cassa integrazione in tutta la provincia e lanciano l'allarme, in particolare, su due fronti: gli scarsi monitoraggi sulla "correttezza" del ricorso alla cassa integrazione da parte delle aziende e la ripartizione dei fondi del Recovery plan, che sembra aver "dimenticato" il Sud Italia. La proroga del blocco dei licenziamenti e la destinazione di risorse per creare posti di lavoro nel Meridione sono le maggiori priorità indicate della triplice messinese rappresentata da Giovanni Mastroeni, Ivan Tripodi e Nino Alibrandi.

