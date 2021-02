Le scuole reggono ma i contagi continuano a fare paura. Chiusa per un contagio la Vann'Antò del comprensivo Villa Lina. Superata la prova tampone per i dipendenti della Boer ma si resta in dad sino a lunedì. L'assessore Tringali avvia il progetto Scuola connessa. Presto fibra e Adsl per tutti i comprensivi cittadini.

