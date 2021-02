Messina, tragedia a bordo della Elio. Muore il nostromo - VIDEO

Incidente mortale questa mattina a bordo della motonave Elio durante le fasi di approdo del mezzo di Caronte e Tourist al molo Norimberga dove la nave doveva effettuare una sosta lavori, per motivi ancora da verificare, ha perso la vita il nostromo dell’equipaggio. Si tratta di Gaetano Puleo 61 anni. Sgomento fra i colleghi e anche nella società armatrice per la tragica morte. Gli investigatori stanno indagando sull'ipotesi della rottura di una cima per l'incidente avvenuto questa mattina. Durante la fase di approdo, mentre la cima andava in tiro, il nostromo era affacciato da una apertura a poppa della nave. Appena la cima è andata in tensione, senza spezzarsi, lo avrebbe colpito. Questa la primissima ricostruzione dei fatti di stamattina. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria della Guardia Costiera.

