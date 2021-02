Viaggio nel cantiere dell'ex teatro in Fiera di Messina: entro una settimana non esisterà più

I lavori per la demolizione dell'ex teatro in Fiera di Messina sono partiti già un mese fa, ma è in questi giorni che dall'esterno inizia a vedersi il cambiamento. Un cambiamento con cui devono fare i conti i nostalgici che in quel teatro hanno sempre visto l'identità di Messina. La sua stabilità però era minata e la decisione di ricostruire tutto ex novo ad iniziare dalle fondamenta era nell'aria già da anni. Siamo andati a vedere con le nostre telecamere cosa rimane del vecchio teatro e cosa prevedono i lavori per complessivi 10 milioni e mezzo di euro.

