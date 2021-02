Messina, paura a San Licandro: auto prende fuoco vicino alla scuola San Francesco

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento nord questa mattina ha evitato che l'incendio di un'auto potesse provocare danni molto seri. Sono le 13,35 e mentre un'automobile sta percorrendo la via Olimpia nel quartiere di San Licandro, prende fuoco. L'autista ha il tempo di scendere dall'auto, proprio nei pressi dell'ingresso della scuola San Francesco di Paola. In pochi secondi una folla di curiosi si avvicina al mezzo dal quale prima si sprigiona un fumo intenso e poi si levano le fiamme. A quel punto cresce la paura in chi sta assistendo al rogo, anche perché si teme che l'incendio possa propagarsi alle altre auto posteggiate a pochi centimetri. Fortunatamente proprio in quel momento arrivano i vigili del fuoco che riescono a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

