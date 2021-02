Tutto fila liscio a Messina nella prima giornata di vaccini agli over 80

Fra i primi a vaccinarsi ci sarà un 97 enne. Lo aspettano al Policlinico di Messina e sarà il simbolo dell’avvio di questa campagna dedicata agli over 80. All’ospedale “Piemonte” alla prima signora che si sottoporrà alla somministrazione sarà regalato un mazzo di fiori. Basterebbero questi due messaggi per spiegare quanto attesa sia questa giornata. Solo oggi, negli undici presidi attivati in tutta la provincia, sono previste 740 vaccinazioni.

E questo sarà il ritmo giornaliero almeno per le prime settimane. Dei 46.000 over 80 residenti nel messinese, 17.892 sono già quelli che si sono prenotati al telefono o attraverso una piattaforma digitale.

Gli ultimi hanno trovato posto a fine aprile. 31.200 i vaccini effettuati finora a personale sanitario, farmacisti, anziani in case di cura o riposo o forze armate. Adesso tocca agli over 80 autonomi, quelli che non hanno bisogno di essere raggiunti a casa. Tre i presidi cittadini che domani apriranno i loro centri vaccinali: Policlinico, Piemonte e Irccs Casazza. Al “Martino”, le vaccinazioni avverranno nel padiglione G a partire dalle 8.

