Anche Messina oggi in prima fila per avviare i vaccini agli over 80. Nonni in fila in attesa della prima dose, vista dai più come una liberazione. Nessun timore da parte loro anzi quasi una giornata di festa, tra sole e primule. Siamo andati all'ospedale Piemonte a registrare i sentimenti di una giornata di speranza.

© Riproduzione riservata