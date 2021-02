Messina, il più anziano vaccinato: "E' un dovere per noi e per gli altri"

Senza paura, questa mattina al Policlinico di Messina, tra i tanti vaccinati, anche una coppia di over 80. "Abbiamo trovato personale e professionisti all'altezza che ci hanno dato tanta serenità. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere per noi e per gli altri" ha detto il marito, prossimo agli 87.

"E' un passo importante per una categoria fragile e verso l'immunità di gregge - ha detto il professor Raffaele Squeri, direttore dell'UOC di Igiene del Policlinico di Messina - entro fine anno penso che dovremmo avere dei risvolti interessanti".

Al "G. Martino" era presente anche il capo ufficio gabinetto dell'assessorato regionale alla Sanità Ferdinando Croce: "E' un momento importante per i nostri anziani, si stanno recando in maniera puntuale e ordinata in tutti i centri vaccinali della provincia di Messina, in cui abbiamo contezza che le procedure si stanno svolgendo in maniera ordinata anche grazie ai team inviati dall'ufficio straordinario per l'emergenza, l'idea delle prenotazioni con fascia oraria sta dando i suoi frutti per offrire un servizio efficiente al cittadino".

© Riproduzione riservata