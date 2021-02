Da ieri Paolo La Paglia non è più manager dell'Azienda sanitaria provinciale. Assume le sue funzioni il direttore sanitario Dino Alagna. Per sessanta giorni La Paglia è ufficialmente solo sospeso dalle sue funzioni ma il provvedimento di decadenza è stato ufficialmente avviato. Trenta giorni per le controdeduzioni. La Regione potrebbe non nominare alcun commissario e attendere la chiusura del procedimento.

