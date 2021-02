Frenare i contagi nelle scuole di Messina: tracciamento più veloce con gli psicologi

Anche oggi facciamo il punto sul livello di contagi che si sono registrati all'interno delle scuole cittadine. Sono tre gli istituti superiori con casi di Covid, mentre tra le scuole del primo ciclo sono 9 gli istituti comprensivi in cui ci sono positivi. Al momento la situazione è sotto controllo. Oggi riunione in videoconferenza promossa dall'ufficio per l'emergenza guidato da Marzia Furnari per standardizzare e accelerare il contact tracing e l'isolamento dei casi. Stabilita un'alleanza più forte con le scuole per evitare che i casi singoli si trasformino in focolai. L'ufficio straordinario metterà a disposizione il team di psicologi per il tracciamento e supportare le famiglie.

