Milazzo, solidarietà per il piccolo Luca. Il video appello di D'Uva: "Salviamogli la vita"

La vicenda è quella che riguarda il piccolo Luca di Milazzo. Un bambino di 6 anni affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più aggressiva della malattia. La sua unica speranza di sopravvivenza è legata alla somministrazione di un farmaco, costosissimo, che però nel sistema sanitario italiano viene concesso gratuitamente soltanto ai bambini fino ai 6 mesi di età.

Il video/appello realizzato da Francesco D’Uva (capogruppo M5S alla Camera), che sul tema ha anche presentato una interpellanza parlamentare, è insieme una presa di coscienza e una spinta alla solidarietà che coinvolga quanta più gente di buona volontà (e grande sensibilità) possibile.

“Oggi voglio parlarvi della storia del piccolo Luca Sansone, bambino di 6 anni della provincia di Messina affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1. Una storia che ieri mi ha spinto a presentare un’interpellanza al Ministero della Salute.

La questione riguarda il costosissimo farmaco Zolgensma, l’unica speranza di sopravvivenza per i bambini affetti da questa grave malattia, che in Italia è concesso gratuitamente solo ai piccoli fino ai 6 mesi.

In questo video vi racconto quello che è stato già fatto dai colleghi della Commissione Sanità e quello che ho chiesto con la mia interpellanza al Ministero della Salute.

Voglio anche fare un appello: invito tutti a farsi portavoce dell'iniziativa promossa dalla famiglia di Luca per acquistare privatamente il costosissimo farmaco. Mi auguro che l'onda della solidarietà cresca fino a salvare la vita di questo piccolo cittadino.

Questo è link per la donazione:

https://www.gofundme.com/f/2pgct5-aiutiamo-il-piccolo-luca?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR0kvS4oonxR-y1NBlPLX-TPCRIKVHPWo67xhgz_yQvuAPTdeMCRsVSWV8E”

