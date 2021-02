La via Orso Corbino è rimasta totalmente al buio per mesi. E' la stessa arteria dove il mercato domenicale di fatto blocca l'ingresso carrabile di diverse aziende. L'assessore comunale Caminiti oggi ha provveduto a far sostituire le lampade. Per il passaggio alle lampade a Led occorrerà attendere ancora alcuni mesi.

© Riproduzione riservata