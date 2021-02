Dopo tante polemiche e ripensamenti sono state definite le sedi in cui saranno somministrati i vaccini agli over 80 a partire da sabato prossimo. Si tratta di tutti gli ospedali di Messina e provincia che hanno già ricevuto migliaia di prenotazioni. Oggi intanto sopralluogo nei padiglioni della fiera dove quasi certamente sorgerà l'hub vaccinale per la somministrazione delle dosi.

© Riproduzione riservata