Se da un lato la raccolta differenziata sta portando la cittadinanza ad uno smaltimento consapevole dei rifiuti, dall'altro sta aumentando, nel cittadino che proprio non vuole saperne, il bisogno di trovare un modo alternativo per smaltirli. Come in tutte le città anche Messina non fa eccezione e alla zone in cui le discariche sono palesi e perpetuate nel tempo si aggiungono quelle nascoste in angoli poco frequentati.

© Riproduzione riservata