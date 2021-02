C'è grande attesa per la campagna vaccinale anti covid 19 che è già stata avviata per le forze di polizia con i vaccini Astrazeneca e che fra tre giorni dovrà partire anche per la categoria degli over 80. Si sta ancora cercando il modo di risolvere il pasticcio delle sedi che si sta creando con il forfait di Policlinico e Piemonte. Alla ricerca anche di un grande centro Hub anche a Messina come Catania e Palermo

