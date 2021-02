Aumenta il numero delle classi in didattica a distanza. Primi casi anche alle Superiori. Un positivo all'istituto tecnico Verona Trento. Dad per una classe e tampone day per 35 persone il 20 febbraio. Contagi anche al comprensivo Cannizzaro-Galatti. Al Bisazza sospesa la protesta. Tutti in aula gli studenti. Gli insorti continuano però a chiedere alla Regione la possibilità di scegliere la modalità delle lezioni.

