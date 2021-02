Messina in zona gialla, la parola ai ristoratori: "In ginocchio con un nuovo lockdown"

Nel primo giorno di zona gialla riaprono i ristoranti anche a Messina, con le prime prenotazioni e i primi tavoli occupati. Abbiamo ascoltato la voce dei ristoratori messinesi, felici di aver potuto riprendere l'attività, ma allo stesso tempo preoccupati per il profilarsi all'orizzonte di nuovi lockdown. "Ripartiamo sperando di poter ripianare i tanti debiti accumulati - commenta Denny Anna, titolare di diversi locali in centro città - ma un nuovo lockdown potrebbe essere letale per le nostre attività".

