Violenza sulle donne, il Cedav di Messina: "Sia un San Valentino di rinascita"

La recrudescenza dei fenomeni di violenza sulle donne, così come anche i recentissimi fatti di cronaca dimostrano, impone la necessità di una sempre maggiore attenzione su quella che ormai ha assunto i connotati di una vera e propria piaga sociale. Secondo gli ultimi dati, infatti, ogni tre giorni si consuma un femminicidio e il 78% di questi atti di estrema violenza avviene tra le mura domestiche. La pandemia di Covid-19 ha, inoltre, rivelato una volta di più la crudeltà di un sistema di disuguaglianze sociali profonde in cui le donne appaiono come vittime designate. Il movimento mondiale ONE BILLION RISING, nato nel 2012, anche quest'anno, in occasione del 14 febbraio, invita a levarsi e insorgere contro il dilagare di fenomeni di violenza su donne e bambine.

Tema della campagna 2021 è "Coltiviamo la NON- Violenza" in una visione comune che unisca in un rapporto di reciprocità condizione femminile e Madre Terra, entrambe vilipese e calpestate. La creazione di un mondo di bellezza, sgombro da ogni violenza, un gesto rivoluzionario, una direzione concreta verso la piena e consapevole affermazione dei diritto delle donne. Il CeDAV Onlus di Messina, per il nono anno, abbraccia l'iniziativa e promuove una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto donne appartenenti a diversi ambiti professionali cittadini, unite nella volontà di condividere e fare proprio il messaggio di speranza e rinascita per tutte le donne vittime di violenza.

