Via Don Blasco a Messina, ecco la posa delle travi sul torrente Zaera - VIDEO

Sono circa 80 le travi che compongono la copertura del torrente Zaera, uno degli snodi cruciali della nuova via Don Blasco in fase di ultimazione. In questi giorni si sta completando proprio la posa di questi manufatti lunghi 17,50 mt. La copertura del torrente darà la possibilità di dirigersi dalla costruenda arteria al viale Europa. Al tempo stesso, fervono i lavori anche nel tronco del torrente Zaera, dove la strada servirà a superare il dislivello tra l’ex Piccola velocità e l’area ex Squadra Rialzo Fs, attraverso la realizzazione di una rotatoria che si sviluppa prevalentemente sull’ impalcato del ponte ad una quota di 10,68 m.

Il 28 dicembre scorso è stato inaugurato il tratto di via Acireale, la parte conclusiva a Sud della nuova via don Blasco, alla presenza del sindaco, degli assessori, del progettista e direttore dei lavori ing. Antonio rizzo e dei rappresentanti dell'impresa, il consorzio medil di Benevento che sta realizzando i lavori.

