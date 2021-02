Messina, la rampa del sole nel degrado ormai da anni

Ancora una volta la rampa del sole è immersa nel più totale degrado. Stiamo parlando della scalinata che va dal viale Regina Margherita, incrocio con via Palermo, all'istituto Ignatianum. Il campionario è vastissimo ed inizia ancora prima delle scale con la solita discarica che si forma a monte dove viene abbandonato di tutto. Ma addentrandosi, l'incuria la fa da padrona. Foglie secche ed erbacce ai margini delle scale, le fronde degli alberi che non vengono potati da tanto tempo creano non pochi disagi agli abitanti delle palazzine adiacenti. Il buio, poi, nelle ore serali, diventa la principale insidia. Più volte i cittadini hanno chiesto l'intervento dell'amministrazione pubblica, ma fin qui, i loro appelli, evidentemente, sono caduti nel vuoto.

