Vaccini a Messina, il nodo degli over 80 e delle sedi

I vaccini continuano a rappresentare uno dei nodi principali del lavoro dell'ufficio per l'emergenza Covid. Far quadrare i conti con la domanda e l'offerta non è cosa facile. Bisogna che tutte le aziende facciano la loro parte e potrebbe essere questa la richiesta che il commissario per l'emergenza farà al tavolo tecnico convocato per lunedì.

L'Ufficio per l'emergenza Covid dovrà stabilire come far fronte al problema della prenotazioni dei vaccini per gli over 80 nelle due ospedali del centro città, il Piemonte e il Policlinico. Se non ci sarà un'inversione di rotta, bisognerà dirottare le prenotazioni degli anziani in altre sedi.

