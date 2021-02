Il "Principino e l'uccellino blu", storia del barcellonese Nino Cilona e la favola per la Sla

Voleva trovare un aneddoto che potesse tranquillizzare la sua piccola Alessya durante le lunghe giornate di lockdown in casa ad Amsterdam. E’ così che Nino Cilona, geologo originario di Barcellona Pozzo di Gotto ma da 6 anni nella capitale olandese per lavoro, inizia a raccontarle la favola de ‘Il Principino e l’uccellino blu’, inventata da suo padre più di trent’anni fa.

Quel racconto, "ritrovato" dopo tanto tempo, è diventato un progetto: un libro per bambini in memoria di papà Pasqualino, scomparso nel 2015 a causa della SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca, in particolare di Fondazione AriSLA, ente no profit che in Italia si occupa di finanziare i migliori progetti di ricerca sulla malattia per trovare al più presto una terapia efficace. Abbiamo voluto conoscere Nino Cilona.

