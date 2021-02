Vaccini, anche a Messina arrivano le dosi di AstraZeneca

Mentre in città ci si organizza sulle prenotazioni dei vaccini anticovid per gli over 80, sui luoghi di somministrazione e sull'organizzazione nel territorio per i vaccini a domicilio, arrivano a Messina anche gli Astrazeneca, destinati a forze dell'ordine, insegnanti e farmacisti. All'Asp ne sono arrivarte 3000 dosi, mentre il 16 e il 17 febbraio arriveranno più di 8000 dosi del vaccino Pfizer. Si decidono i punti vaccinali negli ospedali. Ancora non stabilito quello del Policlinico.

