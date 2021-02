Messina nel cuore: Nino Frassica testimonial d'eccezione contro la piaga "baraccopoli". IL VIDEO

Come scrive Lucio D'Amico su Gazzetta del Sud , Nino Frassica ci rimette il volto con una nuova clip. Stavolta per sostenere stavolta l’iniziativa portata avanti, con grande generosità, da un altro artista dal cuore, e dall’ugola, d’oro, Mario Biondi col suo progetto di solidarietà, Mario Biondi and friends.

C’è sempre lui al “presentat’arm”, alle chiamate a raccolta, in favore della sua e della nostra bellissima-sventurata città. Ed è sempre lui, il grande, buon, simpatico e geniale Nino a rilanciare, in ogni modo, con ogni strumento possibile, iniziative benefiche o solidali per Messina e per la sua popolazione.

Nino Frassica, come spesso accade, è un vero testimonial d’eccezione.

Mai come in questo momento l’idea di Frassica, e il bellissimo gesto di Mario Biondi e degli altri artisti, assume una rilevanza politica, nel senso nobile del termine. Perché è proprio sul piano politico che si sta giocando la battaglia finale per sradicare una volta per tutte la “piaga” delle baraccopoli, i “lebbrosari messinesi”, come li definisce il sindaco Cateno De Luca. Ora che si sta per insediare il nuovo Governo Draghi, diventa essenziale la mobilitazione, il non spegnere i riflettori, perché in ballo c’è la legge speciale per Messina, ferma in Parlamento da lunghi mesi, e perché c’è una precisa richiesta, da parte del Comune, di 200 milioni di euro come finanziamento inserito nelle schede progettuali del Recovery Plan.

Il grande Nino, dunque, non solo ha rilanciato in questi giorni, sulle sue pagine social, l’iniziativa di Biondi, ma di fatto è stato lui a lanciare l’esca. Lo avrà detto, come sempre, a modo suo, «perché non fare qualcosa di buono per la mia Messina?», strappando sorrisi e contagiando di positività (quella vera, non quella, ahinoi, legata al Covid-19) tutti coloro che gli stanno intorno.

Grazie Mario Biondi, grazie Nino Frassica. Ma ora politici, sveglia, tocca anche a voi!