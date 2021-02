Messina ha superato le 10.000 prenotazioni per le vaccinazioni agli over 80 ma resta da risolvere qualche anomalia. E' il caso dei molti anziani messinesi che vengono dirottati negli ospedali della provincia sottoponendoli a lunghi spostamenti e ad uno stress aggiuntivo. Un'anomalia ancora irrisolta. Smascherati alcuni furbetti che si erano prenotati pur non rientrando nel target ultraottantenni.

