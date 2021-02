Tutti i numeri dell'emergenza Covid a Messina: il bilancio della commissaria Furnari

Ad un mese dall’avvio dell’attività del commissario, stilato il primo bilancio: "L'assessore della Salute ha voluto nominare un commissario per ogni città metropolitana ed io sono stata l'ultima insediata - ha spiegato Marzia Furnari, alla guida dell'ufficio messinese - Ho avuto a disposizione tanto personale e tanti giovani professionisti a coadiuvarmi, è stato un gran lavoro di squadra. Noi non abbiamo abbandonato l'emergenze iniziali, ovvero gli esiti dei tamponi che oggi vengono comunicati quasi in tempo reale, sull'implementazione dell'elenco per la raccolta dei rifiuti. Ci sono delle novità: le usca nelle case di riposo, una macchina per processare i tamponi da 4mila test al giorno".

Sul fronte scuole la Furnari ha detto: "I dati dei contagi sono in netto miglioramento, ma attorno alla scuola gira un mondo che va controllato costantemente, anche per questo stiamo per siglare un protocollo d'intesa per dare delle linee guida da seguire per arginare i cluster. Presto arriveranno altri medici e professionisti - ha continuato la Furnari - per eseguire le vaccinazioni".

© Riproduzione riservata