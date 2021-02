Messina, si allarga il contagio nelle scuole: al via il tampone-day in diversi plessi

Salgono a otto le scuole coinvolte dal contagio. Alle scuole già note si aggiungono il comprensivo Paradiso ma con i due plessi Beata Eustochia e Petrarca, la Manzoni e la Boer. Attivate le Usca. Tamponi day dalla prossima settimana in diversi istituti. Già in Dad almeno tredici classi. Ad annunciare la stipula di un protocollo specifico per la sicurezza nelle scuole è stata questa mattina la commissaria per l'emergenza Covid Marzia Furnari che ha tracciato un bilancio dei primi mesi di attività. Si dimezza il tasso di positività. Meno richieste di test rapidi al drive in al Papardo dove arrivano i primi pezzi della supermacchina capace di processare 4000 tamponi.

