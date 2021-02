Messina, il virus coinvolge cinque scuole. Classi in isolamento

Le scuole messinesi costrette a fare i conti con il Covid. Al comprensivo Vittorini dove si si sono riscontrati i primi contagi da oggi ben 8 classi in dad. Due le cassi in isolamento fiduciario. Ma quello che blocca l'attività in presenza è il coinvolgimento di dieci docenti. Contagi in altre 4 scuole. Tutti a rapporto dall'assessore Tringali. Continua la protesta degli studenti del Bisazza anche se il numero dei presenti aumenta:140 in aula, 117 assenti. Solidarietà del comitato “dadpertutti”.

