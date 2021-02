Al via i cantieri di servizio a Messina: tra attesa, ritardi e confusione

Tra tanta attesa, qualche ritardo e non poca disorganizzazione questa mattina ha preso il via l'iter dei programmi di lavoro dei Cantieri di Servizi. I partecipanti dovevano presentarsi secondo il programma di appartenenza nel luogo e nell’ora stabilita in un prospetto diffuso sul sito del Comune.

Ma non tutti ne erano a conoscenza e così stamattina in molti si sono presentati al Palacultura, dove però in realtà dovevano recarsi solo una parte dei beneficiari, mentre per gli altri l'appuntamento era nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

