Vaccino over 80, numero verde in tilt in Sicilia. Bene il portale, ecco come fare

Quello che si prospettava è accaduto. Oggi il numero verde per le prenotazioni dei vaccini per gli over 80 è andato in tilt.

Dalle 10 in poi il riferimento telefonico attivato da poste italiane e fornito dall'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid, è stato preso d'assalto dagli anziani di tutta la Sicilia 320mila. Era prevedibile anche se non necessaria la corsa. I vaccini saranno somministrati a tutti. Molto più facile l'accesso sul portale telematico della Regione che ha invece funzionato molto bene all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà il codice fiscale e la tessera sanitaria. Una volta inseriti i dati verrà inviato un sms con un codice che dovrà essere inserito per la definitiva prenotazione.

© Riproduzione riservata