Piazza Cairoli trasformata in una "bettola all'aperto". Sfruttando la possibilità dell'asporto in molti ieri sera hanno pensato bene di mangiare sul posto lasciando poi i rifiuti per terra. Stamattina la piazza presentava un aspetto indecoroso a causa del comportamento di chi fra l'altro non ha rispettato l'ordinanza anticovid.

© Riproduzione riservata