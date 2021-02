C'erano scuole che non avevano nemmeno la linea telefonica. E altre che non hanno una connessione adeguata. L'assessore alla pubblica istruzione Tringali continua nella sua campagna di potenziamento delle reti internet scolastiche. E continua a sostenere la necessità di consentire alle famiglie di poter scegliere la Dad a scelta. Lunedì in classe le scuole superiori. Dodici le corse dedicate. In campo sei autobus privati.

© Riproduzione riservata