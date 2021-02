La commissaria per l'emergenza Covid Marzia Furnari ieri a Scirocco, intervistata da Tiziana Caruso ha raccontato quale disastrosa situazione organizzativa abbia trovato al suo arrivo. I dati sui contagi scritti a penna su fogli excel. Positivi a casa arrivati a fine quarantena lasciati per oltre un mese senza alcuna comunicazione. Laboratori di analisi ingolfati dai tamponi per mancanza di personale. Da lunedì entrerà in funzione la nuova piattaforma informatica.

