"Show Some Compassion", il brano di Mario Biondi per le famiglie baraccate di Messina - AUDIO

Il grande Mario Biondi si mobilita per dare sostegno alle famiglie baraccate di Messina. All’interno del nuovo album speciale, "Dare" , ricco di inediti e sperimentazioni, un brano dalla ritmica reggae nato per beneficenza, "Show Some Compassion" , cantato con Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Sarah Jane Morris, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Nick the Nightfly, Luna, Omar i cui proventi sono destinati alla riqualificazione di un’area urbana di Messina che versa in condizioni critiche da decenni. L'iniziativa è nata con la collaborazione dell'agenzia del risanamento di Messina.

