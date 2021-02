Messina, il sindaco Cateno De Luca si dimette? DIRETTA

Un lungo excursus cominciato con un accenno alle prossime elezioni metropolitane, all'importanza dell'attività svolta sino ad oggi a Palazzo dei Leoni per "salvare" le ex casse provinciali. La lettura della lettera inviata al presidente dell'Ars in occasione delle dimissioni da deputato regionale. Un'ovvia parentesi su quanto "rivoluzionato" all'interno del Palazzo municipale, soprattutto con le battaglie, anzi i veri e propri scontri, con dirigenti e personale. Così è cominciata la "maratona" sulle dimissioni di Cateno De Luca.

"E' vero che qualcosa non è andata come volevo - ha detto De Luca - ma ho scelto io gli uomini delle partecipate, a loro dico grazie e a tutti quei dipendenti che hanno accettato la mia sfida. Nessuno può dire che io non sia stato un vero sindaco, invece ho riscontrato un atteggiamento assurdo da parte delle altre istituzioni. Ad esempio sulle vergognose vicende del Palagiustizia, della Real Cittadella e delle baracche, i 5 Stelle e il Pd hanno preso in giro la città, che è stata vilipesa dalle proprie rappresentanze politiche e parlamentari".

Le prime dimissioni

De Luca ha parlato anche dell'accesa dialettica col Consiglio comunale che "già dall'inizio del mandato - ha detto - aveva cominciato a deragliare. Ho annunciato la prima volta le dimissioni il 4 settembre del 2018, dicendo che mi sarei dimesso se entro il 30 se non veniva definito un regolamento sui lavori d'aula per accelerare l'attività amministrativa. Già allora ero intenzionato ad andare via e ho presentato le dimissioni il 28 settembre. Poi ci iniziò il percorso del Salva Messina che iniziò il 4 ottobre e fu approvato il 15 ottobre. L'abbiamo spuntata anche sul regolamento e dopo aver portato a casa il risultato le ho ritirate".

La seconda fase

"Abbiamo risanato i conti, da oltre 500 milioni di euro, siamo scesi a 160 anche grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Ci sono consiglieri comunali che non ne hanno votato neanche uno. E poi fanno le sceneggiate sui bilanci, ma senza dire la verità, ovvero che li devono approvare per non andare a casa".

