Intanto in città si fanno i conti con le dosi di vaccino che stanno arrivando per il fabbisogno dei sanitari della città e della provincia. Tra ieri e oggi arrivate circa 6000 dosi di quelli della Pfizer Biontech. L'8 e il 22 arriveranno quelli di Moderna. Ancora è presto per dire quando si potrà partire con gli over 80. Si ritiene che questa fase possa essere avviata tra metà e fine febbraio.

