La Polizia specialistica ha scoperto un altro capannone abbandonato, nella zona di via Don Blasco, in cui venivano bruciati rifiuti speciali. Denunciate due persone, che svolgevano abusivamente l'attività di svuota cantine o di traslochi, e si liberavano del materiale incendiandolo anziché smaltirlo in discarica.

