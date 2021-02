Un esposto alle Procure di Messina, Barcellona, Patti e ai carabinieri di Catania per denunciare l'esclusione dei farmacisti messinesi dalla campagna vaccinale dell'Asp e l'inserimento di soggetti non aventi diritto in base alle direttive nazionali e regionali. A presentarlo stamattina l'Ordine dei farmacisti con il suo presidente Sergio Papisca.

