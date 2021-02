La cannabis terapeutica per combattere i dolori della sclerosi multipla. L'intervista a Loredana Gullotta

Ha fatto grande clamore sui media la notizia che per la prima volta in Sicilia è stato possibile ad una paziente ammalata di sclerosi multipla ottenere gratuitamente la cannabis terapeutica per combattere i dolori causati dalla malattia che le è stata diagnostica sedici anni fa.

A Loredana Gullotta, 46 anni è stato prescritto il farmaco grazie a un provvedimento regionale del 17 gennaio 2020.

Abbiamo voluto avere oggi la sua testimonianza e quella del dottore Eduardo Sessa neurologo dell'Irccs Bonino Pulejo con cui è in cura.

