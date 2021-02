Messina, a Collereale 62 positivi tra anziani e operatori

Il Covid non guarda in faccia nessuno ed è entrato con grande disinvoltura anche al palazzo del governo per contagiare il prefetto Maria Carmela Librizzi che sta gestendo la sua malattia al domicilio senza sintomatologia.

Dopo le recrudescenze dei contagi alla "Città del ragazzo", oggi la cronaca ci porta di nuovo a Collereale, dove alcuni reparti sono stati annientati dalla pandemia. Ad oggi si registrano 62 positivi tra anziani e operatori e 5 decessi, l'ultimo stamattina in ospedale

